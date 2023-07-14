Нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн может перейти в «Пари Сен-Жермен».

Как сообщает журналист The Independent Мигель Дилэйни, «ПСЖ» пытается перехватить инициативу у мюнхенской «Баварии» в борьбе за Гарри Кейна.

По информации источника, «ПСЖ» готов сравняться с любым предложением «Баварии» в переговорах о приобретении Кейна, что свидетельствует о их серьезном интересе к английскому нападающему.

Журналист уточняет, что возможное приобретение Гарри Кейна или нападающего «Айнтрахта» Рандаля Коло-Муани, к которому у «ПСЖ» также есть интерес, абсолютно не зависит от будущего форварда парижан Килиана Мбаппе.