Голкипер «Тоттенхэма» Уго Льорис, вероятно, покинет лондонский клуб.

Как сообщает официальный сайт «Тоттенхэма», Уго Льорис, выступавший за лондонцев с 2012 года, готов изучить перспективные предложения от других клубов. В заявлении отмечается, что ему было предоставлено разрешение на поиск новых возможностей для перехода. Льорис не примет участие в предсезонной подготовке.

Французский голкипер перешел в «Тоттенхэм» из «Лиона» в 2012 году. В составе лондонского клуба он провел 447 матчей во всех соревнованиях, пропустив 508 голов. В 151 поединке Льорис оставил свои ворота в неприкосновенности.