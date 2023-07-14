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Льорис не будет готовиться к новому сезону с «Тоттенхэмом» официально

14 Июля 2023 • 20:14 Комментировать

Голкипер «Тоттенхэма» Уго Льорис, вероятно, покинет лондонский клуб.

Как сообщает официальный сайт «Тоттенхэма», Уго Льорис, выступавший за лондонцев с 2012 года, готов изучить перспективные предложения от других клубов. В заявлении отмечается, что ему было предоставлено разрешение на поиск новых возможностей для перехода. Льорис не примет участие в предсезонной подготовке.

Французский голкипер перешел в «Тоттенхэм» из «Лиона» в 2012 году. В составе лондонского клуба он провел 447 матчей во всех соревнованиях, пропустив 508 голов. В 151 поединке Льорис оставил свои ворота в неприкосновенности.

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Уго Льорис
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