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Ндиайе близок к переходу в «Марсель»

14 Июля 2023 • 19:05 Комментировать

Лидер «Шеффилд Юнайтед» Илиман Ндиайе может переехать в «Марсель» этим летом.

По информации известного журналиста Фабрицио Романо, стороны готовы вести переговоры по нападающему. Сообщается, что в скором времени «Шеффилд» и «Марсель» смогут прийти к соглашению. Контракт с Ндиайе, который хочет перейти в клуба Лиги 1, уже практически готов. Ранее появилась информация, что соглашение может быть рассчитано на пять лет.

В минувшем сезоне Ндиайе сыграл 52 матча, в которых забил 12 голов и отдал 6 ассистов. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 23-летнего сенегальца в 18 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Марсель Шеффилд Юнайтед Илиман Ндиайе трансферы футбола - лето 2023
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