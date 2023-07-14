«Фиорентина» и «Вулверхэмптон» интересуются Артуром

Бразильский полузащитник «Ювентуса» Артур Мело уйдёт из «бьянконери» этим летом.

По информации издания Globo, «Фиорентина» и «Вулверхэмптон» заинтересованы в подписании хавбека. Сообщается, что футболист больше не входит в планы итальянского топ-клуба. Сам Артур намерен уйти из «Ювентуса», предпочитая вариант с окончательным уходом из состава «бьянконери». По слухам, полузащитник рассматривает возможность возвращения в Англию.

Напомним, что прошедший сезон Артур провёл в неудачной аренде в «Ливерпуле». В основном составе бразилец сыграл лишь 13 минут в матче Лиги чемпионов. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 26-летнего игрока в 15 миллионов евро.