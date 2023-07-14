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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Кристал Пэлас» и «Фулхэм» могут подписать Адамса

14 Июля 2023 • 18:41 Комментировать

Шотландский нападающий «Саутгемптона» Че Адамс может остаться в Английской премьер-лиге в следующем сезоне.

По информации журналиста Алекса Крука, к форварду растёт интерес со стороны нескольких клубов элитного дивизиона. Сообщается, что лондонские «Кристал Пэлас» и «Фулхэм» пока не продвинулись в переговорном процессе по нападающему. Сумма возможного трансфера составит около 15 миллионов фунтов стерлингов.

Напомним, что Че Адамс выступает за «Саутгемптон» с 2019 года. В прошлом сезоне в 28 матчах Премьер-лиги он забил пять голов при трёх ассистах. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 27-летнего форврада в 20 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Фулхэм Саутгемптон Кристал Пэлас Че Адамс трансферы футбола - лето 2023
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