Экс-игрока «Манчестер Сити» Менди признали невиновным в изнасиловании

Бывший футболист «Манчестер Сити» Бенжамен Менди был признан невиновным в изнасиловании и попытке изнасилования. Речь идет о двух разных эпизодах – первый имел место быть в октябре 2020 года, а второй – двумя годами ранее. Как сообщает Sky News, суд присяжных из шести мужчин и шести женщин признал 28-летнего футболиста невиновным.

Ранее Менди признавали невиновным в сексуальных преступлениях против ряда женщин, но по двум эпизодам решений не было. Разбирательства в отношении футболиста велись несколько лет.

Бенжамен Менди сейчас находится в статусе свободного агента – контракт игрока с «Манчестер Сити» истек в конце июня.

Александр Тихий