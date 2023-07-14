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Три европейских гранда нацелились на Павара слухи

14 Июля 2023 • 17:32 Комментировать

Защитник «Баварии» Бенжамен Павар может сменить клубную прописку в летнее трансферное окно.

По данным журналиста Керри Хау, за 27-летним французом активно следят «Манчестер Юнайтед», «Ювентус» и «Манчестер Сити». Стоит отметить, что ранее уже сообщалось об интересе к Павару со стороны «горожан», которые ищут замену Кайлу Уокеру.

Как сообщает источник, будущее футболиста прояснится на следующей неделе. Утверждается, что «Бавария» хочет заработать на продаже Павара не менее 30 миллионов евро.

Действующий трудовой договор защитника с немецким клубом истекает летом 2024 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Бавария Манчестер Сити Манчестер Юнайтед Бенжамен Павар трансферы футбола - лето 2023
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