Лондонский «Арсенал» посредством официального сайта объявил о трансфере защитника Юррьена Тимбера. 22-летний футболист перебрался в лондонский клуб из «Аякса». «Канониры» по обыкновению не называют даже срок заключённого контракта, называя его долгосрочным.

Всего за первую команду «Аякса» Тимбер провёл 121 матч. В них защитник записал на свой счёт шесть голов и четыре результативных паса на партнёров. Теперь футболист попробует хорошо показать себя в Англии.

Напомним, что «Арсенал» завершил прошлый чемпионат Англии на второй позиции. Команда Микеля Артеты получила билет в групповой этап Лиги чемпионов.