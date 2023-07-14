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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​Тимбер стал игроком «Арсенала» официально

14 Июля 2023 • 17:27 Комментировать

Лондонский «Арсенал» посредством официального сайта объявил о трансфере защитника Юррьена Тимбера. 22-летний футболист перебрался в лондонский клуб из «Аякса». «Канониры» по обыкновению не называют даже срок заключённого контракта, называя его долгосрочным.

Всего за первую команду «Аякса» Тимбер провёл 121 матч. В них защитник записал на свой счёт шесть голов и четыре результативных паса на партнёров. Теперь футболист попробует хорошо показать себя в Англии.

Напомним, что «Арсенал» завершил прошлый чемпионат Англии на второй позиции. Команда Микеля Артеты получила билет в групповой этап Лиги чемпионов.

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Евро-Футбол.Ру,
Аякс Арсенал Лондон Юррьен Тимбер трансферы футбола - лето 2023 Трансферы футбола состоявшиеся - лето 2023
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