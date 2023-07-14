«Галатасарай» обратился к «Манчестер Юнайтед» за полузащитником

«Галатасарай» вышел на связь с «Манчестер Юнайтед» для того, чтобы обсудить потенциальный трансфер полузащитника Фреда. По информации от Sky Sports, турецкая команда провела переговоры с «красными дьяволами» по трансферу хавбека.

Отмечается, что 30-летний Фред также находится в сфере интересов «Фулхэма», главный тренер которого Марку Силва очень хотел бы видеть бразильца в своей команде. Правда, «дачников» пока смущает запрашиваемая сумма компенсации, которая составляет в районе 30 миллионов евро.

Напомним, Фред выступает за «Манчестер Юнайтед» с лета 2018 года и с тех пор выиграл с командой Кубок лиги.