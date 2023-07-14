​УЕФА наказал «Барселону» и «Манчестер Юнайтед»

На страницах официального сайта УЕФА была размещена информация о наказаниях для клубов за нарушения финансовых правил. В списке фигурируют два европейских гранда – «Барселона» и «Манчестер Юнайтед».

На «Барселону» наложили штраф в 500 тысяч евро за неправильный отчёт за 2022 финансовый год по прибыли от продаж нематериальных активов.

«Манчестер Юнайтед», в свою очередь, оштрафован на 300 тысяч евро. Клуб сообщил о незначительном дефиците безубыточности.

Добавим, что футбольный сезон 2023/2024 в ведущих лигах Европы стартует в августе. Групповой этап Лиги чемпионов, куда пробились «Барселона» и «Манчестер Юнайтед», начнётся в сентябре.