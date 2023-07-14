«Манчестер Сити» может заменить Уокера игроком «Баварии»

«Манчестер Сити» определился с приоритетным кандидатом на замену своему защитнику Кайлу Уокеру, который принял предложение «Баварии». По информации от журналиста Фабрицио Романо, «горожане» хотят заменить англичанина как раз игроком его будущего клуба – Бенжаменом Паваром, который этим летом хочет покинуть «Альянц Арену» за год до истечения контракта.

Павар привлекает «Манчестер Сити» тем, что способен сыграть как на фланге, так и в центре защиты. Такой же универсальностью обладает Уокер, который помимо всего прочего также способен и слева в обороне.

За Уокера «Манчестер Сити» ранее требовал 15 миллионов евро. Не исключено, что клубы провернут обмен с доплатой со стороны «горожан». Дело в том, что Уокеру 33 года, тогда как Павару 27.