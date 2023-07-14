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«Манчестер Сити» может заменить Уокера игроком «Баварии»

14 Июля 2023 • 15:26 Комментировать

«Манчестер Сити» определился с приоритетным кандидатом на замену своему защитнику Кайлу Уокеру, который принял предложение «Баварии». По информации от журналиста Фабрицио Романо, «горожане» хотят заменить англичанина как раз игроком его будущего клуба – Бенжаменом Паваром, который этим летом хочет покинуть «Альянц Арену» за год до истечения контракта.

Павар привлекает «Манчестер Сити» тем, что способен сыграть как на фланге, так и в центре защиты. Такой же универсальностью обладает Уокер, который помимо всего прочего также способен и слева в обороне.

За Уокера «Манчестер Сити» ранее требовал 15 миллионов евро. Не исключено, что клубы провернут обмен с доплатой со стороны «горожан». Дело в том, что Уокеру 33 года, тогда как Павару 27.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Манчестер Сити Кайл Уокер Бенжамен Павар трансферы футбола - лето 2023
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