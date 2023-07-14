Трансфер Хендерсона в «Аль-Иттифак» ещё нельзя считать завершённым

Полузащитник «Ливерпуля» Джордан Хендерсон всё ещё может остаться в своей команде. По информации от Mail Sport, «Аль-Иттифаку» нужно согласовать сумму компенсации за трансфер, что пока является проблемой.

Команда из Саудовской Аравии рассчитывала, что «Ливерпуль» отпустит своего 33-летнего ветерана на правах свободного агента, несмотря на то, что у капитана мерсисайдцев остаётся ещё два года по контракту. Тем не менее, команда Юргена Клоппа требует за Хендерсона чуть более 11 миллионов евро.

Джордан ранее принял предложение «Аль-Иттифака», который пообещал ему зарплату в размере свыше 800 тысяч евро в неделю.