Митрович согласовал с «Аль-Хилялем» трёхлетний контракт

Нападающий лондонского «Фулхэма» Александар Митрович согласовал с «Аль-Хилялем» контракт сроком на три года. По информации от журналиста Санти Ауны, сербский форвард согласился на переезд в Саудовскую Аравию.

Перед «Аль-Хилялем» теперь стоит задача согласовать сумму компенсации за Митровича с «Фулхэмом», который ранее сообщил, что не намерен продавать своего основного нападающего. Возможно, желание самого игрока убедит «дачников» продать его за выгодную цену.

Александар в прошлом сезоне записал на свой актив 14 голов в Английской премьер-лиге. Ранее сербский форвард также защищал цвета «Ньюкасла».