Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Моуринью хочет видеть в «Роме» Морату, но руководство больше предпочитает игрока из АПЛ

14 Июля 2023 • 15:08 Комментировать

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью хотел бы усилить свою команду нападающим мадридского «Атлетико» Альваро Моратой, с которым работал в «Реале». О желании португальца сообщает Football Italia.

В то же время источник информирует, что несмотря на выбор Моуринью, руководство «Ромы» предпочитает видеть другого нападающего. Боссы «джаллоросси» хотят заполучить Джанлуку Скамакку из лондонского «Вест Хэма», но трансфер итальянца смотрится сложным, ведь «молотобойцы» просят 30 миллионов евро и не намерены отпускать своего игрока в аренду.

Напомним, Мората ранее выступал в Серии А в составе туринского «Ювентуса».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Рома Атлетико Мадрид Жозе Моуринью Вест Хэм Альваро Мората Джанлука Скамакка трансферы футбола - лето 2023
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 14 Июля
15:39 · Англия. Премьер-лига
«Галатасарай» обратился к «Манчестер Юнайтед» за полузащитником
15:32 · Англия. Премьер-лига
​УЕФА наказал «Барселону» и «Манчестер Юнайтед»
15:26 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» может заменить Уокера игроком «Баварии»
15:19 · Англия. Премьер-лига
Трансфер Хендерсона в «Аль-Иттифак» ещё нельзя считать завершённым
15:14 · Англия. Премьер-лига
Митрович согласовал с «Аль-Хилялем» трёхлетний контракт
15:08 · Англия. Премьер-лига
Моуринью хочет видеть в «Роме» Морату, но руководство больше предпочитает игрока из АПЛ
15:01 · Англия. Премьер-лига
Более 15 европейских клубов обращались этим летом к «Манчестер Сити» за Филлипсом
14:56 · Англия. Премьер-лига
Окружение Кайседо обеспокоено, что «Челси» медлит в переговорах с «Брайтоном»
14:51 · Англия. Премьер-лига
Уокер скоро сообщит Гвардиоле о своём решении перейти в «Баварию»
14:50 · Англия. Премьер-лига
​Пулишич: «Хотел получать больше возможностей в «Челси»
14:46 · Англия. Премьер-лига
«Челси» остаётся единственным клубом, который ведёт переговоры по Кайседо
14:43 · Англия. Премьер-лига
«Фулхэм» уверен в трансфере Хадсона-Одои
14:39 · Англия. Премьер-лига
«Барселона» практически исключила вариант с Канселу
14:39 · Англия. Премьер-лига
Эдсон Альварес может сменить «Аякс» на клуб из Лондона
13:53 · Англия. Премьер-лига
​Уокер согласился перейти в «Баварию»
Все новости
Рекомендуем