Моуринью хочет видеть в «Роме» Морату, но руководство больше предпочитает игрока из АПЛ

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью хотел бы усилить свою команду нападающим мадридского «Атлетико» Альваро Моратой, с которым работал в «Реале». О желании португальца сообщает Football Italia.

В то же время источник информирует, что несмотря на выбор Моуринью, руководство «Ромы» предпочитает видеть другого нападающего. Боссы «джаллоросси» хотят заполучить Джанлуку Скамакку из лондонского «Вест Хэма», но трансфер итальянца смотрится сложным, ведь «молотобойцы» просят 30 миллионов евро и не намерены отпускать своего игрока в аренду.

Напомним, Мората ранее выступал в Серии А в составе туринского «Ювентуса».