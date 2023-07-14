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Более 15 европейских клубов обращались этим летом к «Манчестер Сити» за Филлипсом

14 Июля 2023 • 15:01 Комментировать

Полузащитник «Манчестер Сити» Кэлвин Филлипс сейчас очень востребован на трансферном рынке. По информации от журналиста Гарри Винтерса, «горожане» получили более 15 запросов по англичанину в ходе летнего окна.

Наиболее конкретный интерес ранее исходил от мюнхенской «Баварии», которая как раз ищет нового опорного полузащитника. Тем не менее, официальных предложений команда Томаса Тухеля по трансферу Филлипса ещё не делала, но скоро это может измениться.

Сам Кэлвин хочет остаться в «Манчестер Сити» и сражаться за место в основе. Игрок перешёл в команду лишь прошлым летом из «Лидса» за сумму в размере более 50 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Кэлвин Филлипс трансферы футбола - лето 2023
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