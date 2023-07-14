Окружение Кайседо обеспокоено, что «Челси» медлит в переговорах с «Брайтоном»

Окружение полузащитника «Брайтона» Мойсеса Кайседо начало сомневаться в том, что трансфер в лондонский «Челси» этим летом состоится. Напомним, ранее эквадорец согласовал с командой Маурисио Почеттино условия контракта, но «синим» нужно договориться с «Брайтоном» о сумме компенсации.

По информации от журналиста Бена Джейкобса, окружение Кайседо обеспокоено тем, насколько медленно продвигаются переговоры между «Челси» и «Брайтоном» по трансферу Мойсеса. Напомним, «синие» пытаются сбить ценник, тогда как «Брайтон» требует минимум 100 миллионов евро.

Ранее появились слухи, что в гонку за Кайседо может включиться «Ливерпуль».