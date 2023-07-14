Уокер скоро сообщит Гвардиоле о своём решении перейти в «Баварию»

Защитник «Манчестер Сити» Кайл Уокер в ближайшее время должен поговорить с главным тренером Хосепом Гвардиолой. По информации от журналиста Джанлуки ди Марцио, английский фуллбек сообщит своему наставнику, что решил перебраться в мюнхенскую «Баварию».

Ранее стало известно, что Уокер согласился на переход в команду Томаса Тухеля. Сейчас «Баварии» остаётся лишь договориться о сумме компенсации с «Манчестер Сити». «Горожане» будут требовать за своего футболиста в районе 15 миллионов евро.

Уокер остался под впечатлением от проекта, который ему предложили в мюнхенской «Баварии».