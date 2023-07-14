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​Пулишич: «Хотел получать больше возможностей в «Челси»

14 Июля 2023 • 14:50 Комментировать

Атакующий полузащитник Кристиан Пулишич накануне был представлен как игрок «Милана». Американец перешёл в итальянский клуб после четырёх лет в «Челси». Пулишич признался, что в лондонском клубе он хотел получать больше возможностей.

«Конечно, иногда я хотел получать больше возможностей. По какой-то причине так не было. Так что я взволнован этим новым вызовом в своей карьере», - сказал Пулишич ESPN.

Напомним, что 24-летний Кристиан Пулишич подписал с «Миланом» контракт до конца сезона 2026/2027. В трудовом соглашении прописана опция его возможного продления ещё на один год.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Челси Кристиан Пулишич
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