«Челси» остаётся единственным клубом, который ведёт переговоры по Кайседо

Лондонский «Челси» до сих пор является единственным клубом, который ведёт переговоры по трансферу полузащитника «Брайтона» Мойсеса Кайседо. Об этом в социальных сетях дал понять журналист Фабрицио Романо.

Также источник утверждает, что «Челси» к тому же является единственным клубом, который согласовал личные условия с Кайседо. Напомним, ранее появились слухи о том, что в гонку за эквадорцем в ближайшее время может ворваться «Ливерпуль».

«Челси» в данный момент продолжает попытки согласовать с «Брайтоном» сумму компенсации за Кайседо. Мойсес является приоритетным вариантом для «синих» на усиление опорной зоны полузащиты.