«Фулхэм» уверен в трансфере Хадсона-Одои

Лондонский «Фулхэм» уверен, что ему удастся этим летом провернуть трансфер вингера «Челси» Каллума Хадсона-Одои. По информации от журналиста Низара Кинселлы, «дачники» всерьёз настроены приобрести англичанина.

Напомним, Хадсон-Одои должен стать в «Фулхэме» заменой Виллиану, который ушёл на правах свободного агента, так как не получил от руководства требуемые финансовые условия. Новым клубом бразильца скоро станет «Ноттингем Форест».

Хадсон-Одои прошлый сезон провёл в аренде за леверкузенский «Байер», где ничем особенным не запомнился. «Фармацевты» даже не попытались выкупить игрока на постоянной основе.