«Барселона» практически исключила вариант с Канселу

Каталонская «Барселона» вряд ли этим летом усилится правым защитником «Манчестер Сити» Жоау Канселу. По информации от издания Sport, на «Камп Ноу» практически исключили кандидатуру португальского фуллбека.

Проблема заключается в том, что у Канселу слишком большие запросы по зарплате, которые «Барселона» в нынешнем положении не способна удовлетворить. В клубе считали, что с «Манчестер Сити» будет возможно договориться об аренде с правом выкупа, но из-за запрашиваемой зарплаты каталонцы не видят смысла обращаться к «горожанам».

Напомним, Канселу провёл вторую половину прошлого сезона в аренде за «Баварию», которая не стала его выкупать за 70 миллионов евро.