Эдсон Альварес может сменить «Аякс» на клуб из Лондона

«Вест Хэм» связался с «Аяксом» и выразил заинтересованность в подписании полузащитника Эдсона Альвареса. Об этом на своих страницах рассказывает The Athletic.

Отмечается, что лондонский клуб пока не направлял официальное предложение по Альваресу. Ожидается, что «Аякс» потребует за 25-летнего мексиканца примерно 35-40 миллионов евро.

«Вест Хэму» важно подписать игрока в среднюю линию, ведь Деклан Райс вот-вот перейдёт в «Арсенал».

Ранее Эдсона Альвареса активно связывали с дортмундской «Боруссией», но трансфер сорвался. За «Аякс» мексиканец провёл 147 матчей, в которых забил 13 голов и отдал шесть результативных передач.