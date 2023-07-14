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​Уокер согласился перейти в «Баварию»

14 Июля 2023 • 13:53 Комментировать

Похоже, защитник Кайл Уокер всё-таки может перейти из «Манчестер Сити» в «Баварию». Как сообщает в социальных сетях журналист Флориан Плеттенберг, мюнхенский гранд достиг устной договорённости с 33-летним футболистом.

Уокер сказал «да», согласовав контракт до конца сезона 2024/2025 с опцией продления ещё на один год. Теперь «Баварии» нужно договориться о трансфере игрока с «Манчестер Сити». Поскольку действующий контракт Кайла рассчитан до конца июня 2024 года, то «горожанам» выгоднее продать футболиста сейчас, чем в теории потерять через год бесплатно.

Отметим, что портал transfermarkt оценивает Кайла Уокера в 13 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Манчестер Сити Кайл Уокер трансферы футбола - лето 2023
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