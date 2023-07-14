​Стало известно, почему Уокер не перейдёт в «Баварию»

В последнее время слухи связывают защитника «Манчестер Сити» Кайла Уокера с «Баварией». Тем не менее, появилась информация о том, что 33-летний футболист предпочитает продлить контракт с «горожанами», а не переезжать в Мюнхен.

Как сообщает немецкий Bild, такая позиция Уокера продиктована тем, что его семья хотела бы остаться в Англии.

Действующий контракт Кайла Уокера с «Манчестер Сити» рассчитан до конца июня 2024 года. Всего за «горожан» защитник провёл 254 официальных матча, в которых забил шесть голов и отдал 18 результативных передач на партнёров.