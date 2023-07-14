Кейн не намерен устраивать «Тоттенхэму» бойкот

Нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн не намерен портить отношения с руководством клуба и болельщиками. По информации от журналиста Дэна Килпатрика, англичанин не хочет устраивать бойкот и форсировать свой трансфер в мюнхенскую «Баварию».

Источник утверждает, что Кейн намерен сохранять профессионализм даже в том случае, если «Тоттенхэм» продолжит раз за разом отклонять предложения от «Баварии». Если понадобится, Гарри будет готов отработать оставшийся год по контракту до конца.

Ранее сообщалось, что Кейн также до сих пор не исключает вариант с переходом в «Манчестер Юнайтед», который сейчас тоже ищет нового нападающего.