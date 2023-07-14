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«Манчестер Юнайтед» надеется закрыть сделку по Онана в ближайшие пару часов

14 Июля 2023 • 12:56 Комментировать

«Манчестер Юнайтед» намерен как можно быстрее закрыть сделку по трансферу голкипера Андре Онана из миланского «Интера». По информации от журналиста Хорхе Пикона, стороны могут ударить по рукам уже в ближайшие пару часов.

Ранее сообщалось, что «Интер» и «Манчестер Юнайтед» добились прогресса в переговорах и теперь очень близки к соглашению по трансферу Онана. Сумма сделки должна составить 50 миллионов евро + 5 миллионов в виде бонусов.

Онана провёл всего один сезон в составе «Интера», ведь перебрался в команду Симоне Индзаги лишь прошлым летом на правах свободного агента из амстердамского «Аякса».

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Манчестер Юнайтед Андре Онана трансферы футбола - лето 2023
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