«Манчестер Юнайтед» надеется закрыть сделку по Онана в ближайшие пару часов

«Манчестер Юнайтед» намерен как можно быстрее закрыть сделку по трансферу голкипера Андре Онана из миланского «Интера». По информации от журналиста Хорхе Пикона, стороны могут ударить по рукам уже в ближайшие пару часов.

Ранее сообщалось, что «Интер» и «Манчестер Юнайтед» добились прогресса в переговорах и теперь очень близки к соглашению по трансферу Онана. Сумма сделки должна составить 50 миллионов евро + 5 миллионов в виде бонусов.

Онана провёл всего один сезон в составе «Интера», ведь перебрался в команду Симоне Индзаги лишь прошлым летом на правах свободного агента из амстердамского «Аякса».