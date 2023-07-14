«Ливерпуль» может включиться в гонку за Кайседо, если продаст Фабиньо и Хендерсона

«Ливерпуль» может помешать лондонскому «Челси» провернуть трансфер Мойсеса Кайседо из «Брайтона». По информации от Liverpool Echo, команда Юргена Клоппа может вмешаться в гонку за опорным полузащитником «чаек» в ближайшее время.

Для того, чтоб побороться за трансфер Кайседо, «Ливерпулю» сперва необходимо продать двух полузащитников – Фабиньо Энрике и капитана Джордана Хендерсона, которыми интересуются клубы из Саудовской Аравии. Отметим, что за обоих игроков «Ливерпуль» в сумме может выручить свыше 50 миллионов евро.

«Челси» и «Брайтон» уже несколько недель ведут переговоры по Кайседо, но до сих пор не могут согласовать трансфер эквадорца. «Чайки» требуют за хавбека в районе 100 миллионов евро.