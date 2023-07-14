Кейн не исключает перехода в «Манчестер Юнайтед»

Нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн всё ещё допускает, что этим летом окажется в «Манчестер Юнайтед». По информации от журналиста Яна Ааге Фьортофта, англичанин не исключает перехода в стан «красных дьяволов».

Источник сообщает, что Кейн сейчас считает мюнхенскую «Баварию» единственным вариантом для продолжения карьеры за границей. Англичанин не против перебраться в команду Томаса Тухеля, но при этом не исключает и переход в «Манчестер Юнайтед», который пока проявляет более предметный интерес к форварду «Аталанты» Расмусу Хёйлунну.

Контракт Кейна с «Тоттенхэмом» заканчивается через год. Чтобы провернуть его трансфер, потенциальным покупателям нужно выложить свыше 100 миллионов евро.