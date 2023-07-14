Хёйлунн не перейдет в «Манчестер Юнайтед» - названа причина

Нападающий «Аталанты» Расмус Хёйлунн не перейдет в «Манчестер Юнайтед». Как стало известно журналистам Mundo Deportivo, стороны не смогли договориться о трансфере.

Итальянская сторона затребовала 100 миллионов евро за датского футболиста. В стане «красных дьяволов» заявили, что не готовы платить такие деньги. Манкунианцы рассчитывали приобрести Расмуса за 50 миллионов.

Хёйлунн выступает за команду из Бергамо с августа прошлого года. Срок действующего контракта между сторонами рассчитан до конца сезона-2026/2027.

В минувшем розыгрыше Серии А 20-летний форвард забил девять голов и сделал две результативные передачи в 32 встречах.