Хаверц: «Совсем не жалею о решении перейти в «Челси»

Нападающий «Арсенала» Кай Хаверц не жалеет о том, что три года назад перебрался в «Челси», из которого и перебрался в стан «канониров» этим летом. Напомним, в составе «синих» Хаверц выиграл Лигу чемпионов в своём дебютном сезоне, забив победный гол в финале в ворота «Манчестер Сити».

«Прошлый сезон был не лучшим для «Челси». Я должен сказать, что всегда буду благодарен клубу и фанатам. Я провёл в этой команде три очень приятных года. Совсем не жалею о переходе в «Челси», ведь это был на 100% правильный шаг», – цитирует Хаверца Football Daily.

Напомним, «Челси» получил за «Хаверца» 70 миллионов евро компенсации от «Арсенала».