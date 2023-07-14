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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Каждый футболист мечтает об этом»: Холанн опубликовал новый пост

14 Июля 2023 • 11:47 Комментировать

Центрфорвард сборной Норвегии и «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн прокомментировал свое попадание на обложку футбольного симулятора FC24.

«Каждый игрок мечтает о таком. Я очень горжусь, что стал лицом первого сезона новой эры симуляторов EA Sports», - оставил сообщение скандинавский бомбардир в социальных сетях.

Стоит отметить, что FC24 - первая часть футбольного симулятора EA Sports, выходящая под подобным названием. Ранее эта серия видеоигр называлась FIFA.

В минувшем сезоне Холанн стал лучшим бомбардиром АПЛ. Вместе с «горожанами» норвежец выиграл чемпионат Англии, Лигу чемпионов и Кубок страны.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Эрлинг Холанн
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