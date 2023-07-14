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Тренер «Аль-Иттихада» настаивает на трансфере Фабиньо

14 Июля 2023 • 10:59 Комментировать

Главный тренер «Аль-Иттихада» Нуну Эшпириту Санту хочет заполучить в свою команду полузащитника «Ливерпуля» Фабиньо Энрике. По информации от журналиста Фабрицио Романо, португальский специалист настаивает на трансфере бразильского опорника.

По сведениям источника, «Ливерпуль» пока не получал даже формальных предложений по трансферу Фабиньо. «Аль-Иттихад» пока связался лишь с окружением футболиста, чтобы согласовать личные условия контракта.

Ранее ходили слухи, что «Ливерпуль» не против продать Фабиньо, которому в октябре исполнится 30 лет. В «Аль-Иттихаде» уже выступают такие звёздные игроки, как Карим Бензема и Н’Голо Канте.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Аль-Иттихад Нуну Эшпириту Санту трансферы футбола - лето 2023 Фабиньо Энрике
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