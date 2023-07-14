«Бавария» провела позитивные переговоры с президентом «Тоттенхэма» по трансферу Кейна

Мюнхенская «Бавария» сохраняет оптимизм насчёт того, что ей удастся этим летом заполучить у лондонского «Тоттенхэма» нападающего Гарри Кейна, который в прошлом сезоне с 30 голами стал вторым лучшим бомбардиром Английской премьер-лиги после Эрлинга Холанна.

По информации от журналиста Кристиана Фалька, руководство «Баварии» на днях провело переговоры с президентом «Тоттенхэма» Даниэлем Леви. Отмечается, что диалог прошёл довольно позитивно.

У Кейна остаётся год по контракту с «Тоттенхэмом», поэтому «Бавария» сохраняет надежду, что трансфер удастся осуществить. «Шпоры» ранее требовали за Гарри сумму свыше 100 миллионов евро.