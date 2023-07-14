«Лион» просит у «Челси» 50 миллионов евро за Шерки

Французский «Лион» озвучил лондонскому «Челси» цену, за которую будет готов расстаться со своим полузащитником Райаном Шерки. По информации от Caught Offside, «дети» просят за своего футболиста 50 миллионов евро.

Источник сообщает, что клубы в данный момент ведут между собой прямые переговоры. «Челси» почти уверен, что сможет заключить сделку по трансферу Шерки за цену в районе 40 миллионов евро.

Отметим, что сам Шерки не против перебраться в «Челси» и попробовать свои силы в Английской премьер-лиге. Молодой француз может заменить на «Стэмфорд Бридж» полузащитника Мэйсона Маунта, который недавно перебрался в «Манчестер Юнайтед».