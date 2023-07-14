«Милан» включился в гонку за Данджумой

Итальянский «Милан» стал ещё одним претендентом на трансфер нападающего «Вильярреала» Арно Данджумы. По информации от журналиста Фабрицио Романо, «россонери» включили футболиста в свой шорт-лист на усиление позиции форварда.

Источник отмечает, что Данджумой в данный момент также интересуются два клуба – «Фейеноорд» и «Эвертон», который мог заполучить футболиста ещё в январе, но тогда нидерландца перехватил «Тоттенхэм». «Фейеноорд» и «Эвертон» хотят взять Арно в аренду.

Во второй половине прошлого сезона Данджума отметился одним голом за «Тоттенхэм» в Английской премьер-лиге. Источник сообщает, что будущее Арно решится уже скоро.