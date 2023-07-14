«Арсенал» в ближайшие часы объявит о трансфере Райса

Лондонский «Арсенал» в ближайшее время должен объявить о трансфере полузащитника Деклана Райса. По информации от журналиста Флориана Плеттенберга, официальное объявление ожидается уже сегодня.

«Арсенал» и «Вест Хэм» уже давно согласовали сделку, но трансфер задержался из-за того, что юристы «канониров» долго проверяли все аспекты. Напомним, с учётом бонусов сумма сделки по Райсу в будущем может дойти до 140 миллионов евро.

Райс изначально хотел перейти именно в «Арсенал», так как футболиста очень убедил проект развития, который предложил ему главный тренер «канониров» Микель Артета. Игроком ранее также интересовался «Манчестер Сити».