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«Арсенал» в ближайшие часы объявит о трансфере Райса

14 Июля 2023 • 10:41 Комментировать

Лондонский «Арсенал» в ближайшее время должен объявить о трансфере полузащитника Деклана Райса. По информации от журналиста Флориана Плеттенберга, официальное объявление ожидается уже сегодня.

«Арсенал» и «Вест Хэм» уже давно согласовали сделку, но трансфер задержался из-за того, что юристы «канониров» долго проверяли все аспекты. Напомним, с учётом бонусов сумма сделки по Райсу в будущем может дойти до 140 миллионов евро.

Райс изначально хотел перейти именно в «Арсенал», так как футболиста очень убедил проект развития, который предложил ему главный тренер «канониров» Микель Артета. Игроком ранее также интересовался «Манчестер Сити».

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Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Лондон Деклан Райс трансферы футбола - лето 2023
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