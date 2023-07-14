Артета: «Балогун пока остаётся с нами»

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета заявил, что нападающий Фоларин Балогун не покинет команду в ближайшие дни. Напомним, 22-летний американец хочет перейти в другой клуб, где гарантированно будет выступать в старте.

«Балогун пока в данный момент остаётся с нами. Чуть позже мы посмотрим, что случится», – цитирует Артету журналист Фабрицио Романо.

Прошлый сезон Фоларин провёл в составе «Реймса», за который отметился 21 голом в чемпионате Франции. Футболист сейчас интересен таким клубам, как «РБ Лейпциг» и «Лилль». Ранее ходили слухи, что «Арсенал» будет требовать за своего воспитанника свыше 50 миллионов евро.