«Аль-Наср» нацелился на защитника «Манчестер Юнайтед»

«Аль-Наср» этим летом может усилиться левым защитником «Манчестер Юнайтед» Алексом Теллесом. По информации от журналиста Криса Уилера, бразильский фуллбек очень интересен команде из Саудовской Аравии.

У Теллеса остаётся год по контракту с «красными дьяволами». Ранее ходили слухи о возможном возвращении игрока в «Порту», но сделку до сих пор не удалось оформить. Отметим, что переходу Алекса в «Аль-Наср» пока мешает запрет на регистрацию новых игроков, который команда из Саудовской Аравии получила на днях от ФИФА. Руководство сейчас работает над решением этой проблемы.

В «Аль-Насре» Теллес может воссоединиться с Криштиану Роналду, с которым выступал за «Манчестер Юнайтед» ранее.