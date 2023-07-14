Гвардиола поведёт переговоры с Марезом

Атакующий полузащитник «Манчестер Сити» Рияд Марез может продолжить карьеру в чемпионате Саудовской Аравии. Интерес к алжирскому вингеру проявляет «Аль-Ахли».

Как стало известно журналистам таблоида The Mirror, главный тренер «горожан» Хосеп Гвардиола намерен в личной беседе обсудить с игроком его потенциальный переезд на Ближний Восток.

Срок действующего контракта Мареза с «Манчестер Сити» рассчитан до середины 2025 года. В минувшем сезоне полузащитник принял участие в 47 поединках во всех турнирах, записав на свой счет 15 забитых мячей и 13 голевых передач. Вместе с командой Рияд оформил требл, выиграв АПЛ, Лигу чемпионов и Кубок страны.