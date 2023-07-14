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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Гвардиола поведёт переговоры с Марезом

14 Июля 2023 • 08:32 Комментировать

Атакующий полузащитник «Манчестер Сити» Рияд Марез может продолжить карьеру в чемпионате Саудовской Аравии. Интерес к алжирскому вингеру проявляет «Аль-Ахли».

Как стало известно журналистам таблоида The Mirror, главный тренер «горожан» Хосеп Гвардиола намерен в личной беседе обсудить с игроком его потенциальный переезд на Ближний Восток.

Срок действующего контракта Мареза с «Манчестер Сити» рассчитан до середины 2025 года. В минувшем сезоне полузащитник принял участие в 47 поединках во всех турнирах, записав на свой счет 15 забитых мячей и 13 голевых передач. Вместе с командой Рияд оформил требл, выиграв АПЛ, Лигу чемпионов и Кубок страны.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Хосеп Гвардиола Рияд Марез
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