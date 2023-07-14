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«Тоттенхэм» продолжает уговаривать Кейна

14 Июля 2023 • 08:04 Комментировать

Лондонский «Тоттенхэм» продолжает предпринимать попытки сохранить в команде звездного нападающего Гарри Кейна.

По сведениям журналистов The Telegraph, «шпоры» готовы предложить форварду должность в структуре клуба после окончания карьеры. Это произойдет в том случае, если игрок согласится подписать новое соглашение. Помимо этого, лондонцы готовы увеличить заработную плату Кейну.

Гарри этим летом имеет хорошие шансы сменить клубную прописку. В подписании бомбардира заинтересованы «Бавария» и «ПСЖ».

Цвета «Тоттенхэма» форвард защищает с 2011 года. Его контракт рассчитан до конца сезона-2023/2024.

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Гарри Кейн
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