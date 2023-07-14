«Челси» уверен в трансфере Кайседо

В лондонском «Челси» уверены в успешном завершении переговоров по трансферу полузащитника «Брайтона» Мойсеса Кайседо. Об этом в социальных сетях сообщил инсайдер Николо Скира.

Как отмечает источник, переговоры близки к финальной стадии. Сумма сделки составит порядка 90 миллионов евро, а с самим игроком будет подписано долгосрочное трудовое соглашение.

Стоит отметить, что эксперты Transfermarkt оценивают стоимость Кайседо в 55 миллионов евро. Игрок связан контрактными обязательствами с «Брайтоном» до середины 2027 года.

В прошлом сезоне Мойсес принял участие в 43 поединках, записав на свой счет один забитый мяч и одну голевую передачу.