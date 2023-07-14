Названы претенденты на полузащитника «Манчестер Юнайтед» Фреда

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Фред Сантос может перебраться в чемпионат Турции. В услугах опытного бразильского футболиста заинтересован стамбульский «Галатасарай». Об этом посредством социальных сетей сообщил инсайдер Фабрицио Романо.

Турецкая сторона сделала предложение манкунианцам по трансферу Фреда. Помимо «Галатасарая», в услугах южноамериканца заинтересованы клубы из Саудовской Аравии и лондонский «Фулхэм».

Фред играет за «красных дьяволов» с лета 2018 года. Бразилец провел в составе манкунианцев 213 поединков, в которых отметился 13 забитыми мячами и 19 результативными передачами.