Клопп высказался о рождении внука

Рулевой «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился эмоциями от рождения внука.

«Как мне в статусе дедушки? Я уже давно выгляжу как он, а теперь действительно стал дедушкой. Это стало настоящим благословением, мы вместе провели четыре недели и наблюдали за его взрослением. Это, наверное, самое прекрасное, что я испытал за последние 30 лет. Это потрясающе, когда приветствуешь в мире нового человека», - цитирует немецкого тренера клубная пресс-служба.

Клопп занимает пост главного тренера «Ливерпуля» с 2015 года. Под его руководством «красные» выиграли семь трофеев.