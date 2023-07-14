«Манчестер Юнайтед» отклонил трансферное предложение по Фреду

«Манчестер Юнайтед» ответил отказом на предложение «Галатасарая» по полузащитнику Фреду.

30-летний бразилец – один из игроков, с которыми «красные дьяволы» готовы расстаться в текущее трансферное окно. Тем не менее, как стало известно инсайдеру Фабрицио Романо, «Юнайтед» отказался продавать хавбека в «Галатасарай», поскольку посчитал предложение турецкого клуба недостаточно привлекательным.

Интерес к Фреду также проявляет «Фулхэм». Кроме того, за ситуацией следят другие представители Премьер-лиги и клубы из Саудовской Аравии.

Действующий контракт футболиста с «Манчестер Юнайтед» истекает в следующем году. Его стоимость оценивается порталом Transfermarkt в 20 млн евро.