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«Манчестер Юнайтед» отклонил трансферное предложение по Фреду

14 Июля 2023 • 01:37 Комментировать
Манчестер Юнайтед
...
Вулверхэмптон
14.08 22:00

«Манчестер Юнайтед» ответил отказом на предложение «Галатасарая» по полузащитнику Фреду.

30-летний бразилец – один из игроков, с которыми «красные дьяволы» готовы расстаться в текущее трансферное окно. Тем не менее, как стало известно инсайдеру Фабрицио Романо, «Юнайтед» отказался продавать хавбека в «Галатасарай», поскольку посчитал предложение турецкого клуба недостаточно привлекательным.

Интерес к Фреду также проявляет «Фулхэм». Кроме того, за ситуацией следят другие представители Премьер-лиги и клубы из Саудовской Аравии.

Действующий контракт футболиста с «Манчестер Юнайтед» истекает в следующем году. Его стоимость оценивается порталом Transfermarkt в 20 млн евро.

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Галатасарай Манчестер Юнайтед Фред Сантос трансферы футбола - лето 2023
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МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД ВУЛВЕРХЭМПТОН
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