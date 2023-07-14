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Онана уже попрощался с «Интером», трансфер в «Манчестер Юнайтед» закроют в ближайшие часы

14 Июля 2023 • 00:26 Комментировать
Манчестер Юнайтед
...
Вулверхэмптон
14.08 22:00

Голкипер миланского «Интера» Андре Онана в ближайшее время станет игроком «Манчестер Юнайтед».

В четверг состоялся прощальный ужин камерунского голкипера в Милане, информирует инсайдер Фабрицио Романо. Переезд 27-летнего игрока в Англию – вопрос ближайших часов, и все стороны уверены, что уже совсем скоро трансфер будет оформлен официально.

Как сообщалось ранее, «Манчестер Юнайтед» заплатит за Андре Онана порядка 55 млн евро. Напомним, что летом прошлого года вратарь достался «Интеру» без платы за трансфер – он перебрался из амстердамского «Аякса» в качестве свободного агента.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Манчестер Юнайтед Андре Онана трансферы футбола - лето 2023
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МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД ВУЛВЕРХЭМПТОН
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