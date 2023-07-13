«Ливерпуль» определился с ценником Фабиньо

«Ливерпуль» готов продать полузащитника Фабиньо в текущее трансферное окно.

29-летний футболист регулярно получал игровую практику в прошедшем сезоне, однако в клубе, похоже, готовы завершить сотрудничество с бразильцем. По данным инсайдера Фабрицио Романо, в «Ливерпуле» ждут, когда по Фабиньо поступит официальное предложение. Руководство мерсисайдцев намеревается выручить от продажи хавбека около 40 млн фунтов стерлингов (почти 47 млн евро).

Действующий контракт Фабиньо с «Ливерпулем» рассчитан до 2026 года, а трансферная стоимость игрока, согласно оценке Transfermarkt, составляет 42 млн евро.