Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Ливерпуль» определился с ценником Фабиньо

13 Июля 2023 • 23:43 Комментировать
Челси
...
Ливерпуль
13.08 18:30

«Ливерпуль» готов продать полузащитника Фабиньо в текущее трансферное окно.

29-летний футболист регулярно получал игровую практику в прошедшем сезоне, однако в клубе, похоже, готовы завершить сотрудничество с бразильцем. По данным инсайдера Фабрицио Романо, в «Ливерпуле» ждут, когда по Фабиньо поступит официальное предложение. Руководство мерсисайдцев намеревается выручить от продажи хавбека около 40 млн фунтов стерлингов (почти 47 млн евро).

Действующий контракт Фабиньо с «Ливерпулем» рассчитан до 2026 года, а трансферная стоимость игрока, согласно оценке Transfermarkt, составляет 42 млн евро.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль трансферы футбола - лето 2023 Фабиньо Энрике
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ЧЕЛСИ ЛИВЕРПУЛЬ
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 14 Июля
00:35 · Англия. Премьер-лига
Уокер готов отказать «Баварии» и остаться в «Манчестер Сити»
00:26 · Англия. Премьер-лига
Онана уже попрощался с «Интером», трансфер в «Манчестер Юнайтед» закроют в ближайшие часы
13 Июля
23:58 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» отказался продавать своего защитника в «Бешикташ»
23:43 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» определился с ценником Фабиньо
23:17 · Англия. Премьер-лига
Артета – о переходе Джаки в «Байер»: «Он посчитал, что сейчас самое подходящее время»
23:04 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» готов выслушать предложения по Марсьялю и Санчо
22:44 · Англия. Премьер-лига
Пулишич попрощался с «Челси»: «Невероятные воспоминания»
22:22 · Англия. Премьер-лига
«Байер» установил ценник на Диаби, которого намерен купить клуб АПЛ
22:04 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» и «Бавария» провели новые переговоры по Кейну
21:52 · Англия. Премьер-лига
​«Манчестер Сити» отклонил предложение «ПСЖ» по Бернарду Силве
21:44 · Англия. Премьер-лига
«Барселона» вновь попробует арендовать Канселу слухи
21:36 · Англия. Премьер-лига
Клуб АПЛ сохраняет интерес к Неймару слухи
21:23 · Англия. Премьер-лига
Онана близок к переходу в «Манчестер Юнайдед» слухи
21:22 · Англия. Премьер-лига
Клуб АПЛ готов пригласить Варди слухи
21:14 · Англия. Премьер-лига
Мусса Диаби хочет перейти в «Астон Виллу», «Байер» отказался продавать игрока за 35 млн евро
Все новости
Рекомендуем