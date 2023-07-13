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«Манчестер Юнайтед» готов выслушать предложения по Марсьялю и Санчо

13 Июля 2023 • 23:04 Комментировать
Манчестер Юнайтед
...
Вулверхэмптон
14.08 22:00

«Манчестер Юнайтед» планирует продать ряд игроков.

Состав «красных дьяволов» вот-вот пополнит голкипер «Интера» Андре Онана, трансфер которого обойдётся более чем в 50 млн евро, также английский гранд рассчитывает усилиться дорогостоящим форвардом «Аталанты» Расмусом Хёйлунном. По данным журналиста Криса Уилера, чтобы позволить себе обоих игроков, «Манчестер Юнайтед» устроит распродажу.

Помимо Гарри Магуайра, Скотта Мактоминая, Фреда, Энтони Эланги, Донни ван де Бека и других футболистов, о возможном уходе которых уже неоднократно сообщалось, покинуть команду могут Антони Марсьяль и Джедон Санчо – клуб выслушает по ним предложения и охотно проведёт переговоры, если желающие будут настроены серьёзно.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Антони Марсьяль трансферы футбола - лето 2023 Джедон Санчо
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