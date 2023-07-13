Пулишич попрощался с «Челси»: «Невероятные воспоминания»

Новичок «Милана» Кристиан Пулишич рассказал, что думает после ухода из «Челси».

Американец выступал за лондонский коллектив на протяжении четырёх лет, проведя в общей сложности 145 матчей и отметившись в них 26 забитыми мячами.

«Хочу поблагодарить товарищей по команде, тренеров, болельщиков «Челси» и всех, кто работал в клубе. Годы, проведённые здесь, стали по-настоящему особенными. В моём сердце навсегда останется наша победа в Лиге чемпионов в 2021 году. Спасибо за воспоминания», – цитируют английские СМИ 24-летнего футболиста.

Трансфер Кристиана Пулишича обошёлся «Милану» в 20 млн евро. Вингер подписал с «россонери» соглашение, рассчитанное до 2027 года.