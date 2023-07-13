«Байер» установил ценник на Диаби, которого намерен купить клуб АПЛ

Леверкузенский «Байер» назвал цену вингера Мусса Диаби.

24-летнего игрока активно пытается подписать английская «Астон Вилла». Последнее предложение «вилланов» – 40 млн евро плюс 7 млн в виде бонусов – было отклонено «фармацевтами», как и все предыдущие. По сведениям журналиста Фабриса Хокинса, «Байер» собирается выручить от продажи француза не менее 60 млн евро. Часть суммы трансфера достанется «ПСЖ», в котором футболист начинал свою карьеру.

Мусса Диаби стал автором 14 забитых мячей и 11 голевых передач, отыграв 48 матчей за «Байер» во всех турнирах в прошедшем сезоне. Его контракт рассчитан до 2025 года.