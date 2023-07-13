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​«Манчестер Сити» отклонил предложение «ПСЖ» по Бернарду Силве

13 Июля 2023 • 21:52 Комментировать

«ПСЖ» рассчитывает осуществить трансфер Бернарду Силвы. Гранд Лиги 1 уже направил «Манчестер Сити» предложение по 28-летнему португальцу, но в ответ прозвучал отказ. Об этом рассказывает Daily Record.

В своё время Бернарду говорил о желании поиграть в другой команде. По данным источника, португальский полузащитник хочет перебраться именно в «ПСЖ», а не в «Барселону» или в клуб из Саудовской Аравии. Одним из факторов является то, что в Париже футбольным советником работает Луиш Кампуш, который в своё время приводил Силву в «Монако» - у них отличные отношения.

«Манчестер Сити», в свою очередь, хочет сохранить Бернарду Силву в своих рядах.

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Манчестер Сити ПСЖ Бернарду Силва трансферы футбола - лето 2023
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